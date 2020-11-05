Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу
За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних
За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних
Верховна рада України сьогодні, 5 листопада, не змогла схвалити зміни в Бюджетний кодекс (законопроєкт №4100), який необхідний для прийняття Держбюджету на 2021 рік.
Про це передає RegioNews.
Після голосування спікер Ради Дмитро Разумков підкликав до себе голів фракцій і депутатських груп.
Разумков дав доручення Бюджетному комітету невідкладно зібратися і розробити законопроект № 4100, який направлений на повторне перше читання.
Нагадаємо, комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.
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