Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу

За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних

За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних

Фото: з відкритих джерел

Верховна рада України сьогодні, 5 листопада, не змогла схвалити зміни в Бюджетний кодекс (законопроєкт №4100), який необхідний для прийняття Держбюджету на 2021 рік.

Про це передає RegioNews. Після голосування спікер Ради Дмитро Разумков підкликав до себе голів фракцій і депутатських груп. Разумков дав доручення Бюджетному комітету невідкладно зібратися і розробити законопроект № 4100, який направлений на повторне перше читання. Нагадаємо, комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.

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