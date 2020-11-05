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05 листопада 2020, 11:41 7

Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу

05 листопада 2020, 11:41 7
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За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних
За зміни проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних
Фото: з відкритих джерел
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Верховна рада України сьогодні, 5 листопада, не змогла схвалити зміни в Бюджетний кодекс (законопроєкт №4100), який необхідний для прийняття Держбюджету на 2021 рік.

Про це передає RegioNews.

Після голосування спікер Ради Дмитро Разумков підкликав до себе голів фракцій і депутатських груп.

Разумков дав доручення Бюджетному комітету невідкладно зібратися і розробити законопроект № 4100, який направлений на повторне перше читання.

Нагадаємо, комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.

ВР бюджет законопроєкт парламент фінансова допомога
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