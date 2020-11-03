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03 листопада 2020, 11:56 1

Комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання

03 листопада 2020, 11:56 1
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Комітет підготував проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій, положення якого узгоджені з урядом
Комітет підготував проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій, положення якого узгоджені з урядом
Фото з відкритих джерел
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Бюджетний комітет парламенту завершив підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік до розгляду в першому читанні.

Як повідомив глава комітету Юрій Арістов у Facebook, парламентарії пропонують збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити повний перерозподіл витрат, інформує RegioNews.

Зазначено, що комітет підготував проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій, положення якого узгоджені з урядом.

"Проєктом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити певний перерозподіл витрат. Внаслідок цього з'явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - пояснив глава комітету.

Комітет пропонує уточнити або виключити окремі положення закону про держбюджет, щоб узгодити їх з вимогами Бюджетного кодексу. Йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідного Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами.

Арістов зазначив, що пропонується також врахувати пропозиції про збільшення бюджетних витрат на:

  • окремі програми і заходи у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;
  • забезпечення функціонування дипломатичних установ;
  • утилізацію твердого ракетного палива;
  • надання держпідтримки сільськогосподарським товаровиробникам;
  • реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проєктів.

Крім того, комітет пропонує дати доручення Кабміну при підготовці законопроєкту до другого читання опрацювати і інші пропозиції для пошуку ресурсу на:

  • підвищення державних соціальних стандартів, перш за все - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;
  • належне фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;
  • збільшення надходжень від приватизації держмайна з відповідним зменшенням державних запозичень та граничного обсягу державного боргу.

"Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді схвалити підготовлений комітетом проєкт постанови з приводу висновків і пропозицій до проєкту держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали", - підсумував Арістов.

Бюджетний комітет завершив підготовку проекту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні. У Комітеті з...

Posted by Юрій Арістов on Monday, November 2, 2020

Нагадаємо, у "Слузі народу" вважають, що бюджет на 2021 рік будуть ухвалювати "під ялинку".

Україна бюджет Верховна Рада нардеп парламент
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