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05 ноября 2020, 11:41 47

Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс

05 ноября 2020, 11:41 47
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За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых
За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых
Фото: из открытых источников
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Верховная рада Украины сегодня, 5 ноября, не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №4100), который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.

Об этом передает RegioNews.

После голосования спикер Рады Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп.

Разумков дал поручение Бюджетному комитету безотлагательно собраться и разработать законопроект № 4100, который направлен на повторное первое чтение.

Напомним, комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению.

ВР бюджет законопроект парламент финансовая помощь
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