Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс
За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых
За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых
Верховная рада Украины сегодня, 5 ноября, не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №4100), который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.
Об этом передает RegioNews.
После голосования спикер Рады Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп.
Разумков дал поручение Бюджетному комитету безотлагательно собраться и разработать законопроект № 4100, который направлен на повторное первое чтение.
Напомним, комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению.
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