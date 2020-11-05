Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс

За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых

За изменения проголосовало только 225 нардепов при 226 минимально необходимых

Фото: из открытых источников

Верховная рада Украины сегодня, 5 ноября, не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №4100), который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.

Об этом передает RegioNews. После голосования спикер Рады Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп. Разумков дал поручение Бюджетному комитету безотлагательно собраться и разработать законопроект № 4100, который направлен на повторное первое чтение. Напомним, комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению.

.