Кабмин выделил средства на восстановление поврежденного паводком газопровода на Буковине
Правительство выделило деньги на восстановление газопровода, который из-за повреждения паводком летом оставил без газа шесть сел Вижниччины на Буковине.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Кабмин.
Правительство выделило почти 9 миллионов гривен на восстановление газопровода "Джуров – Банилов", который был поврежден паводком в июне 2020 года.
Через этот газопровод газ поставляется в более чем полторы тысячи допомохозяйств в шести селах Вижниччины на Буковине. Из-за повреждения часть домов временно подсоединили к соседнему газопроводу, но 31 октября газоснабжение прекратили из-за критического падения давления в газораспределительной сети.
Из-за этого вчера, 3 ноября, по сообщению Суспильного, жители села Банилов перекрывали дорогу с требованием отремонтировать газопровод.
Ранее сообщалось, что Кабмин выделил более 260 млн грн на преодоление последствий июньского наводнения на Прикарпатье.