Нардеп з Буковини виграв у лотерею майже мільйон
Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк, колишній прокурор військової прокуратури, задекларував виграш в лотерею М. С. Л у розмірі 900 тисяч гривень
Такі дані внесені в декларацію депутата, опубліковану на сайті НАПК, пише RegioNews.
Також депутат зберігає готівкою 7,9 млн грн, а на рахунку в Приватбанку у нього "скромні" 107,4 тисячі грн.
У декларації нардепа також зарплата у військовій прокуратурі - 297 тисяч 756 грн, зарплата депутата - 162 тисячі 56 грн, виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання – 32,5 тисячі грн.
Призи в декларації Павлюка з'являються не вперше. У минулому році приз нардепа склав 322, а в позаминулому – 160 тисяч гривень.
Павлюк – не перший нардеп-везунчик. У 2017 році Олег Ляшко задекларував більш ніж півмільйона гривень виграшу в лотерею. При цьому йому щастило тричі. Спочатку він виграв майже 284, потім 134 і нарешті ще 153 тисячі гривень.
За даним фактом НАБУ провело досудове розслідування.
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