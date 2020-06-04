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04 червня 2020, 10:14 7

Нардеп з Буковини виграв у лотерею майже мільйон

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04 червня 2020, 10:14 7
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28-річний нардеп входить до числа гривневих мільйонерів
28-річний нардеп входить до числа гривневих мільйонерів

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк, колишній прокурор військової прокуратури, задекларував виграш в лотерею М. С. Л у розмірі 900 тисяч гривень

Такі дані внесені в декларацію депутата, опубліковану на сайті НАПК, пише RegioNews.

Також депутат зберігає готівкою 7,9 млн грн, а на рахунку в Приватбанку у нього "скромні" 107,4 тисячі грн.

У декларації нардепа також зарплата у військовій прокуратурі - 297 тисяч 756 грн, зарплата депутата - 162 тисячі 56 грн, виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання – 32,5 тисячі грн.

Призи в декларації Павлюка з'являються не вперше. У минулому році приз нардепа склав 322, а в позаминулому – 160 тисяч гривень.

Павлюк – не перший нардеп-везунчик. У 2017 році Олег Ляшко задекларував більш ніж півмільйона гривень виграшу в лотерею. При цьому йому щастило тричі. Спочатку він виграв майже 284, потім 134 і нарешті ще 153 тисячі гривень.

За даним фактом НАБУ провело досудове розслідування.

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нардеп декларацїї доходи Максим Павлюк лотерея Верховна Рада
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