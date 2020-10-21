Заступницю глави НБУ Рожкову позбавили основних повноважень, - ЗМІ

Раніше вона очолювала сім департаментів НБУ

Раніше вона очолювала сім департаментів НБУ

Фото: НБУ

Як повідомили джерела "Економічної правди", відповідне рішення ухвалило правління Нацбанку 20 жовтня, передає RegioNews.

Зазначається, що, зокрема, своїм рішенням правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши у ньому нову вертикаль підпорядкування.

До неї увійшли Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Цю вертикаль управління закріпили за Рожковою.

Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової шість ключових для нагляду за банківським ринком департаментів та передало їй три підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.

Раніше у підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків та Департамент аналітики та наглядових технологій.

Всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли у вертикаль управління Шевченка.

Тепер у підпорядкуванні голови правління НБУ Шевченка 15 підрозділів - це майже половина всіх структурних одиниць НБУ.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.

Також глава НБУ пояснив, чому його заступники отримали догану.