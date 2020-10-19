У Запоріжжі новий термінал аеропорту розпочав роботу

Його будівництво розпочалося у грудні 2017 року

Його будівництво розпочалося у грудні 2017 року

Фото: Суспільне

У Запоріжжі розпочав роботу новий термінал аеропорту, першими його послугами скористались 123 пасажири рейсу до Києва.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що пропускна здатність нового терміналу становить 400 пасажирів на годину, його обслуговує 457 співробітників.

У середу, 21 жовтня, в аеропорту планують розпочати також міжнародні перельоти.

14 жовтня Запорізькому аеропорту виповнилося 77 років. І найкращим подарунком для нас було те, що у п'ятницю ми отримали сертифікат ДАБІ, який дозволив нам ввести в експлуатацію новий термінал і вже сьогодні підготувати його до першого рейсу", - сказав в.о. директора аеропорту Олексій Дубревський.

Будівництво аеропорту розпочалося у грудні 2017 року, будівельні роботи завершилися у грудні 2019 року. Однак через складний процес державної сертифікації новий термінал змогли відкрити лише зараз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочне роботу 19 жовтня.