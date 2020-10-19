09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
17:59  19 жовтня
Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 19:15 5

У Запоріжжі новий термінал аеропорту розпочав роботу

19 жовтня 2020, 19:15 5
Читайте также на русском языке
Його будівництво розпочалося у грудні 2017 року
Його будівництво розпочалося у грудні 2017 року
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі розпочав роботу новий термінал аеропорту, першими його послугами скористались 123 пасажири рейсу до Києва.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що пропускна здатність нового терміналу становить 400 пасажирів на годину, його обслуговує 457 співробітників.

У середу, 21 жовтня, в аеропорту планують розпочати також міжнародні перельоти.

14 жовтня Запорізькому аеропорту виповнилося 77 років. І найкращим подарунком для нас було те, що у п'ятницю ми отримали сертифікат ДАБІ, який дозволив нам ввести в експлуатацію новий термінал і вже сьогодні підготувати його до першого рейсу", - сказав в.о. директора аеропорту Олексій Дубревський.

Будівництво аеропорту розпочалося у грудні 2017 року, будівельні роботи завершилися у грудні 2019 року. Однак через складний процес державної сертифікації новий термінал змогли відкрити лише зараз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочне роботу 19 жовтня.

аеропорт Запоріжжя Запорізький аеропорт авіаперельоти Термінал
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочне роботу 19 жовтня
16 жовтня 2020, 21:58
На Запорізькій АЕС виявили спалах COVID-19
16 жовтня 2020, 18:53
У Запоріжжі перекинулася маршрутка: постраждали пасажири
16 жовтня 2020, 14:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »