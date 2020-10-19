В Запорожье новый терминал аэропорта начал работу

Его строительство началось в декабре 2017 года

Его строительство началось в декабре 2017 года

Фото: Суспільне

В Запорожье начал работу новый терминал аэропорта, первыми его услугами воспользовались 123 пассажира рейса в Киев.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что пропускная способность нового терминала составляет 400 пассажиров в час, его обслуживает 457 сотрудников.

В среду, 21 октября, в аэропорту планируют начать также международные перелеты.

14 октября Запорожскому аэропорту исполнилось 77 лет. И лучшим подарком для нас было то, что в пятницу мы получили сертификат ГАСИ, который позволил нам ввести в эксплуатацию новый терминал и уже сегодня подготовить его к первому рейсу", - сказал и.о. директора аэропорта Алексей Дубревский.

Строительство аэропорта началось в декабре 2017 года, строительные работы завершились в декабре 2019 года. Однако из-за сложного процесса государственной сертификации новый терминал смогли открыть только сейчас.

Напомним, ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта "Запорожье" начнет работу 19 октября.