Понад чверть населення України перебуває за межею бідності – Денісова

Проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19

Проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19

Фото: Facebook

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова взяла участь у Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві, де повідомила результати досліджень щодо бідності в Україні.

Про це сама Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

…Результати здійснюваного мною моніторингу свідчать: понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності. Прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата українців - 176 доларів", - написала Денісова.

За її словами, попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. Вона зазначила, що за оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості.

Крім того, в Україні на 24 % зросла заборгованість з виплати зарплати та становить $200 млн. Незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80 % наших пенсіонерів", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, обмеженням доступу до дистанційного онлайн-навчання більшості дітей з малозабезпечених сімей.

Взяла участь у Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві. Кожен форум присвячений... Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 8 жовтня 2020 р.

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