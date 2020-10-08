Від МОН поки немає пропозицій про збільшення зарплат вчителям - спікер ВР

Концепцію щодо підвищення зарплат повинні були подати до 1 вересня

Концепцію щодо підвищення зарплат повинні були подати до 1 вересня

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Міністерство освіти та науки станом на 8 жовтня не надало пропозицій щодо збільшення зарплат вчителям.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УП.

Останній термін був 1 вересня. Наскільки мені відомо, на сьогодні поки що пропозицій від міністерства досі не надійшло", - повідомив Разумков.

Також він зазначив, що на збільшення зарплат для вчителів на наступний рік передбачено 24 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що окремого "коронавирусного" фонду у 2021 році не буде.