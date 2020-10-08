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08 октября 2020, 19:02 2

Более четверти населения Украины находится за чертой бедности – Денисова

08 октября 2020, 19:02 2
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Проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19
Проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19
Фото: Facebook
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приняла участие в Социальном форуме Совета ООН по правам человека, который ежегодно проводится в Женеве, где сообщила результаты исследований бедности в Украине.

Об этом сама Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

...Результаты проводимого мной мониторинга свидетельствуют: более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата украинцев - 176 долларов", - написала Денисова.

По ее словам, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. Она отметила, что по оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.

Кроме того, в Украине на 24 % возросла задолженность по выплате зарплаты и составляет $200 млн. Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80 % наших пенсионеров", - написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19 ростом уровня безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.

Приняла участие в Социальном форуме Совета ООН по правам человека, который ежегодно проводится в Женеве. Каждый форум посвящен...

Опубликовано Людмилой Денисовой Четверг, 8 октября 2020 г.

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зарплаты работа пенсия Людмила Денисова Омбудсмен бедность
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