За межами України в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців - Денісова
Тільки в РФ відбувають покарання 2 тисячі українців
Тільки в РФ відбувають покарання 2 тисячі українців
За кордоном в ув'язненні перебувають близько 7 тисяч українців, серед них є також жертви торгівлі людьми.
Як передає RegioNews, про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, у тому числі 2000 - в РФ. Серед них є громадяни - жертви торгівлі людьми - які були залучені до перевезення і розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав", - зазначила Денісова.
Омбудсмен додала, що за останні 4 роки Національна поліція розслідувала 222 кримінальні справи за вказаними фактами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять Комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі.
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