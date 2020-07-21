За межами України в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців - Денісова

Тільки в РФ відбувають покарання 2 тисячі українців

Тільки в РФ відбувають покарання 2 тисячі українців

Фото: Офіс президента

За кордоном в ув'язненні перебувають близько 7 тисяч українців, серед них є також жертви торгівлі людьми.

Як передає RegioNews, про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, у тому числі 2000 - в РФ. Серед них є громадяни - жертви торгівлі людьми - які були залучені до перевезення і розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що за останні 4 роки Національна поліція розслідувала 222 кримінальні справи за вказаними фактами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять Комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі.