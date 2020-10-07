Коболев озвучил прогноз цены на газ зимой

Рыночные цены на газ растут перед началом и во время отопительного сезона

Рыночные цены на газ растут перед началом и во время отопительного сезона

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Цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года.

Такой прогноз озвучил председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обычно рыночные цены на газ растут перед началом и во время отопительного сезона и падают весной-летом. Но, по мнению Коболева, ситуация в этом году иная. Он напомнил, что в газохранилищах находится рекордный объем газа, и "необычность рекорда", по его словам, объясняется тем, что большая часть топлива принадлежит частным игрокам.

"Если весь этот объем направится украинским, но и европейским потребителям, то велика вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках", – разъяснил Коболев.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в октябре этого года цена на газ для населения будет колебаться от 4 700 до 5 000 гривен за тысячу кубометров, однако после окончания отопительного сезона голубое топливо подешевеет.