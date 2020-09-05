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05 вересня 2020, 12:44 5

Шмигаль розказав, скільки коштуватиме газ у жовтні

05 вересня 2020, 12:44 5
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Взимку обіцяють подорожчання
Взимку обіцяють подорожчання
Рixabay
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У жовтні цього року ціна на газ для населення коливатиметься від 4 700 до 5 000 гривень за тисячу кубометрів, однак після закінчення опалювального сезону блакитне паливо подешевшає.

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами глави уряду, подорожчання пов'язане із настанням опалювального сезону. Так, взимку блакитне паливо коштує дорожче, однак, восени та влітку ціна падає.

"Є сезонна поведінка цін на газ. Взимку газ, природно, коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше. Однак після зимового підвищення ціни піде весняне і літнє падіння, і газ буде коштувати дешевше", - пояснив Шмигаль.

Водночас міністр додав, що наразі в Україні спостерігається найнижча ціна на паливо за останні п'ять років.

"Якщо взяти останні п'ять років, то ціна в серпні була 3700 грн, на вересень почався сезонний ріст цін на газ, близько 4200 грн за тисячу кубів, тобто це 4 грн 20 коп. за куб. Це найнижча ціна за останні п'ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за час незалежності", - додав він.

Однак, якою буде вартість газу взимку, прем'єр-міністр не уточнив. За його словами, це залежить він ринку, який і встановлює ціну.

"Це вільний ринок, людина може обирати постачальника. Є конкуренція, і це сприяє зниженню ціни", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні на 45% зросла ціна газу для населення.

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