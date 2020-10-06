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06 жовтня 2020, 11:51 7

В Одесі затримали групу наркодилерів, які збували небезпечні речовини по всій Україні

06 жовтня 2020, 11:51 7
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Місячний оборот злочинців становив мільйон гривень
Місячний оборот злочинців становив мільйон гривень
Фото: СБУ
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В Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні. До складу групи входило шестеро місцевих мешканців.

Як передає RegioNews, про це повідомляє персцентр СБУ.

Наркотики ділки закуповували в оптових постачальників і перепродавали через власний інтернет-сайт та закриті групи в одному з популярних месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Товар замовникам доставляли кур`єри, а на території регіону наркотики збували через закладки. Оплата за психотропи надходила на банківські картки фігурантів справи.

Щомісяця зловмисники продавали амфетаміну та екстазі на понад мільйон гривень за розцінками чорного ринку", - повідомляють оперативники.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру у вчинені злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що за підкуп співробітника СБУ у Мукачево судитимуть посадовця локомотивного депо Львівської залізниці. Він пропонував гроші за невтручання у контрабанду бурштину та тютюну.

Україна СБУ наркотики кримінальна справа інтернет область
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