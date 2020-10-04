У вересні держбюджет України виконано на 115% - Шмигаль

Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу

Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу

Фото: РБК Україна

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль прозвітував про виконання державного бюджету України у вересні цього року.

Звіт про основні економічні показники України голова уряду розмістив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews. Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому Уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн. До кінця року бюджет буде повністю виконано”, - написав Денис Шмигаль. #Економіка_тижня: відновлення експорту, економічний ефект від будівництва доріг, виконання бюджету завдяки боротьбі зі... Опубліковано Денис Шмигаль Субота, 3 жовтня 2020 р. Нагадаємо, Кабмін готує перезавантаження Фонду регіонального розвитку.

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