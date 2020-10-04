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04 жовтня 2020, 13:09 1

У вересні держбюджет України виконано на 115% - Шмигаль

04 жовтня 2020, 13:09 1
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Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу
Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу
Фото: РБК Україна
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Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль прозвітував про виконання державного бюджету України у вересні цього року.

Звіт про основні економічні показники України голова уряду розмістив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому Уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн. До кінця року бюджет буде повністю виконано”, - написав Денис Шмигаль.

#Економіка_тижня: відновлення експорту, економічний ефект від будівництва доріг, виконання бюджету завдяки боротьбі зі...

Опубліковано Денис Шмигаль Субота, 3 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Кабмін готує перезавантаження Фонду регіонального розвитку.

бюджет прем'єр Деніс Шмигаль звіт уряд
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