10:12  04 октября
В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
10:33  04 октября
На Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара
09:56  04 октября
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
04 октября 2020, 13:09

В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115% - Шмыгаль

04 октября 2020, 13:09
Читайте також українською мовою
Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива
Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива
Фото: РБК Украина
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отчитался о выполнении государственного бюджета Украины в сентябре этого года.

Отчет об основных экономических показателях Украины глава правительства разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему Правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива лишь 11,8 млрд грн. До конца года бюджет будет полностью выполнен”, - написал Денис Шмыгаль.

#Економіка_тижня: восстановление экспорта, экономический эффект от строительства дорог, выполнения бюджета благодаря борьбе с...

Опубликовано Денис Шмыгаль Суббота, 3 октября 2020 г.

Напомним, Кабмин готовит перезагрузку Фонда регионального развития.

бюджет премьер Денис Шмыгаль отчет правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год
02 октября 2020, 18:45
В Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены - Шмыгаль
02 октября 2020, 17:50
Родственникам начали выдавать тела погибших в авиакатастрофе Ан-26
02 октября 2020, 15:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »