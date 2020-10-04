В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115% - Шмыгаль

Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива

Это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива

Фото: РБК Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отчитался о выполнении государственного бюджета Украины в сентябре этого года.

Отчет об основных экономических показателях Украины глава правительства разместил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews. Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему Правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива лишь 11,8 млрд грн. До конца года бюджет будет полностью выполнен”, - написал Денис Шмыгаль. #Економіка_тижня: восстановление экспорта, экономический эффект от строительства дорог, выполнения бюджета благодаря борьбе с... Опубликовано Денис Шмыгаль Суббота, 3 октября 2020 г. Напомним, Кабмин готовит перезагрузку Фонда регионального развития.

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