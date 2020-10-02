У МОЗ розповіли, як будуть голосувати виборці з ознаками підвищеної температури

Для них повинні облаштувати окрему кабіну і маршрут до неї

Для них повинні облаштувати окрему кабіну і маршрут до неї

Фото: з відкритих джерел

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо людина, яка прийшла на виборчу дільницю 25 жовтня, відмовляється одягнути маску на рота і носа, її все одно потрібно допустити до голосування, але за таким же процесом, як і людину з підозрою на гостру респіраторну вірусну хворобу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

На запитання, в пріоритеті конституційне право виборця проголосувати чи право на безпеку захисту здоров’я, життя, Ляшко відповів: "Звичайно, пріоритетніше дотримання Конституції України, здійснити кожному своє виборче право, гарантоване сьогодні Конституцією”.

За його словами, всі нормативно-правові акти, в тому числі і зміни в постанову про карантин № 641 Кабінету міністрів України, передбачають можливість здійснити виборче право кожній людині.

У постанові чітко прописано, якщо людина приходить на виборчу дільницю, їй роблять термометрію, і якщо є підвищена температура тіла та інші ознаки гострої респіраторної вірусної хвороби, її допускають до виборчого права, але в окрему кабіну, з окремим маршрутом, й про це повідомляють всіх присутніх у приміщенні виборчої дільниц", - повідомив Ляшко.

Він підкреслив, що всі повинні носити маску, яка прикриває рот і ніс.

"У випадку, якщо людина відмовляється одягнути маску на рота і носа, її все одно потрібно допустити до здійснення свого виборчого права, але за таким процесом, як і людина з гострим респіраторним вірусним захворюванням, але після здійснення свого виборчого права вона повинна нести адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні антирекорди за COVID-19 фіксуватимуть до березня, кількість випадків за добу може досягати 7 тисяч.

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