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01 жовтня 2020, 13:41 12

На Миколаївщині викрили схему розкрадання 158 тонн зерна з Держрезерву

01 жовтня 2020, 13:41 12
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Чотирьом посадовцям хлібокомбінату вже повідомили про підозру
Чотирьом посадовцям хлібокомбінату вже повідомили про підозру
Фото: з відкритих джерел
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Підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном Держагентства, що перебувало на зберіганні хлібокомбінату, а саме понад 158 тоннами зерна пшениці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що четверо фігурантів, перебуваючи на посадах виконуючого обов’язки заступника генерального директора, начальника лабораторії, начальника дільниці, де перебувало на зберіганні зерно, та бухгалтера державного підприємства, у вересні цього року привласнили майно Державного агентства резерву України, чим спричинили збитків на суму 946 тисяч гривень.

У результаті слідчих дій було вилучено 11 800 доларів, отриманих в результаті продажу викраденого зерна, "чорнові записи", документи та інші речові докази.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в СБУ викрили схеми під час контейнерних перевезень на залізниці.

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