У Мінфіні пояснили, чому у Дежбюджеті-2021 зменшили видатки на субсидії
За словами міністра Марченка, "це просто розрахунки"
За словами міністра Марченка, "це просто розрахунки"
Зменшення видатків на житлові субсидії в проекті держбюджету на 2021 рік викликано падінням потреби людей.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проекту бюджету в Раді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Як зазначив міністр, "субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати".
"Ми зараз збільшуємо суттєво розмір прожиткового мінімуму, мінімальних заробітних плат, що дозволить нам в умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими, у порівнянні з попередніми роками, очікувати, що буде економія на субсидіях", - сказав він.
Марченко заявив, що "це просто розрахунки".
Нагадаємо, раніше прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні