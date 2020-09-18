У Мінфіні пояснили, чому у Дежбюджеті-2021 зменшили видатки на субсидії

За словами міністра Марченка, "це просто розрахунки"

За словами міністра Марченка, "це просто розрахунки"

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Зменшення видатків на житлові субсидії в проекті держбюджету на 2021 рік викликано падінням потреби людей.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проекту бюджету в Раді, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як зазначив міністр, "субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати".

"Ми зараз збільшуємо суттєво розмір прожиткового мінімуму, мінімальних заробітних плат, що дозволить нам в умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими, у порівнянні з попередніми роками, очікувати, що буде економія на субсидіях", - сказав він.

Марченко заявив, що "це просто розрахунки".

Нагадаємо, раніше прем'єр пояснив, чому у бюджеті на 2021 рік закладено великий дефіцит.