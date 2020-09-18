В Минфине объяснили, почему в Госбюджете-2021 уменьшили расходы на субсидии
По словам министра Марченко, "это просто расчеты"
По словам министра Марченко, "это просто расчеты"
Уменьшение расходов на жилищные субсидии в проекте госбюджета на 2021 год вызвано падением потребностей людей.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко после представления проекта бюджета в Раде, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Как отметил министр, "субсидии считаются соответственно к возможностям граждан их получать".
"Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальных заработных плат, что позволит нам в условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими, в сравнении с предыдущими годами, ожидать, что будет экономия на субсидиях", - сказал он.
Марченко заявил, что "это просто расчеты".
Напомним, ранее премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит.
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