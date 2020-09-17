На Столичному ринку в Києві виявили майже два десятки мігрантів-порушників

Правоохоронці перевірили більше 150 осіб

Правоохоронці перевірили більше 150 осіб

Фото: dpsu.gov.ua

На Столичному ринку у Києві прикордонники викрили більше десятка порушників міграційного законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Всього правоохоронці перевірили більше 150 осіб, серед яких виявлено 18 порушників – вихідці з Азербайджану, Узбекистану та інших країн", - йдеться у повідомленні.

15 іноземців притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП, шестеро з яких примусово покинуть Україну. Загальна сума накладених штрафів становить понад 75 тис. гривень.

Троє правопорушників найближчим часом буде переміщено до тимчасового пункту утримання іноземців.

Раніше повідомлялось, що на Київщині громадянин Китаю залучав нелегалів до роботи на сільгоспугіддях.