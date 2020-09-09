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09 вересня 2020, 17:29

У Мінфіні сподіваються на транш від МВФ до кінця року

09 вересня 2020, 17:29
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Поки не відомий розмір траншу
Поки не відомий розмір траншу
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Україна виконує всі структурні маяки в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By. Всі заплановані на 2020 рік транші від МВФ будуть отримані.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми сподіваємося, що найближчим часом місія фонду прийме рішення про перегляд програми. І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав він, але не уточнив їх розмір і конкретні дати.

Марченко повідомив, що Мінфін знаходиться на фінальній стадії реорганізації Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

"Ми плануємо до кінця місяця затвердити нові структури. І вже дали на узгодження в міністерства і відомства новий план перетворення", - сказав він.

Міністр також розповів, що розроблений Мінфіном законопроєкт про одноразове декларування та податкової амністії направлений в Офіс президента.

"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ, - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мінфіні хочуть відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року.

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