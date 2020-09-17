В Раде прогнозируют получение второго транша МВФ уже в декабре

Украине очень нужны эти деньги, заявляет нардеп

Украине очень нужны эти деньги, заявляет нардеп

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Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев ожидает, что Украина получит второй транш от Международного валютного фонда в декабре 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом Гетманцев сообщил в эфире "Украинского радио".

По его словам, Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ.

Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно", - сказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин также надеется получить транш от МВФ до конца этого года. При этом размер самого транша пока неизвестен.