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10 вересня 2020, 18:36 11

Стала відома остаточна сума збитків від витікання нафтопродуктів з Delfi

10 вересня 2020, 18:36 11
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Невисока сума збитків пояснюється недосконалою методикою розрахунків
Невисока сума збитків пояснюється недосконалою методикою розрахунків
Фото: ДСНС
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Загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин із танкера Delfі складає 16,3 тисячі доларів, або близько 453 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, передає RegioNews.

За його словами, таку суму визначили за результатами лабораторних досліджень, і ця сума остаточна.

Мальований додав, що претензія судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлена.

У багатьох зараз виникне питання, чому сума збитків така невисока? Тому що сьогодні збитки за скид всіх забруднюючих речовин у водні об’єкти розраховуються за однаковою методикою. Збитки за потрапляння однакової кількості нафтопродуктів та пальмової олії у водойму однакові. Хоча нафтопродукти несуть набагато більшу шкоду екосистемі ніж олія”, - розповів чиновник.

Він також повідомив, що Держекоінспекція не може обраховувати збитки по-своєму, однак буде ініціювати зміни.

Ми вже розробляємо проекти законодавчих змін, щоб сума збитків за такі кричущі порушення, як розлив нафтопродуктів у акваторії моря, становила справді значну суму. Власники суден повинні боятися скидати у воду небезпечні речовини через загрозу стягнень мільярдів гривень”, - сказав голова відомства.

Нагадаємо, вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".

Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

Одеса екологія Delfi збитки забруднення збитки
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