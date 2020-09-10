19:01  10 сентября
США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача
20:27  10 сентября
В Киеве произошла стрельба в торговом центре, есть раненый
17:42  10 сентября
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2020, 18:36 11

Стала известна окончательная сумма убытков от утечки нефтепродуктов с Delfi

10 сентября 2020, 18:36 11
Читайте також українською мовою
Невысокая сумма убытков объясняется несовершенной методикой расчетов
Невысокая сумма убытков объясняется несовершенной методикой расчетов
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Общая сумма убытков в результате утечки загрязняющих веществ с танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов, или около 453 тысяч гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый, передает RegioNews.

По его словам, такую сумму определили по результатам лабораторных исследований, и эта сумма окончательная.

Мальованый добавил, что претензия к судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена.

У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая? Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание равного количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковы. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло", - рассказал чиновник.

Он также сообщил, что Госэкоинспекция не может рассчитывать ущерб по-своему, однако будет инициировать изменения.

Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составила действительно значительную сумму. Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен", - сказал глава ведомства.

Напомним, утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

.

Одесса экология Delfi убытки загрязнение ущерб
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Дело Геннадия Труханова по заводу "Краян" отложили до 1 октября
10 сентября 2020, 17:18
Под Одессой рабочие объявили голодовку и заварили себя в нефтяном резервуаре
10 сентября 2020, 15:44
В Одесской области использовали все тесты на коронавирус
10 сентября 2020, 15:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »