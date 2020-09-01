З 1 вересня в Україні на 45% зросла ціна газу для населення

Також підвищилася річна ціна на газ для населення

Також підвищилася річна ціна на газ для населення

Фото з відкритих джерел

З 2020 року вересня газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%), пише RegioNews із посиланням на сайт компанії.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.

При цьому у пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ДК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. При цьому частка компанії в постачаннях газу населенню становить 2%.

Нагадаємо, про те, що "Нафтогаз України" підвищує ціну на газ для населення з вересня, стало відомо наприкінці серпня.