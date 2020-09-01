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01 вересня 2020, 10:07 3

З 1 вересня в Україні на 45% зросла ціна газу для населення

01 вересня 2020, 10:07 3
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Також підвищилася річна ціна на газ для населення
Також підвищилася річна ціна на газ для населення
Фото з відкритих джерел
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З 2020 року вересня газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%), пише RegioNews із посиланням на сайт компанії.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.

При цьому у пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ДК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. При цьому частка компанії в постачаннях газу населенню становить 2%.

Нагадаємо, про те, що "Нафтогаз України" підвищує ціну на газ для населення з вересня, стало відомо наприкінці серпня.

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