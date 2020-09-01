09:49  01 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2000 новых случаев заражения
08:44  01 сентября
ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 10:07 4

С 1 сентября в Украине на 45% выросла цена газа для населения

01 сентября 2020, 10:07 4
Читайте також українською мовою
Также повысилась годовая цена на газ для населения
Также повысилась годовая цена на газ для населения
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 2020 года сентября газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%), пишет RegioNews со ссылкой на сайт компании.

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нефтегаз Украины" или у любого другого поставщика. При этом доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

Напомним, о том, что "Нафтогаз Украины" повышает цену на газ для населения с сентября, стало известно в конце августа.

газ Нафтогаз Украина украинцы цена
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Нафтогаз" получит шесть государственных теплоэлектростанций - решение АМКУ
28 августа 2020, 13:58
В Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпошту": что известно
26 августа 2020, 16:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »