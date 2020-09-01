С 1 сентября в Украине на 45% выросла цена газа для населения

Также повысилась годовая цена на газ для населения

Также повысилась годовая цена на газ для населения

Фото из открытых источников

С 2020 года сентября газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%), пишет RegioNews со ссылкой на сайт компании.

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нефтегаз Украины" или у любого другого поставщика. При этом доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

Напомним, о том, что "Нафтогаз Украины" повышает цену на газ для населения с сентября, стало известно в конце августа.