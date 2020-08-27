"Нафтогаз України" підвищив ціну на газ для населення

У вересні ціна на газ зросла на 45% - з 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

У вересні ціна на газ зросла на 45% - з 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Фото: з відкритих джерел

НАК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Як передає RegioNews, про це повідомили у на сайті компанії. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м. Зростання цін, як вказано, обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу", - вказали у компанії. У "Нафтогазі" нагадують, що тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року. Раніше повідомлялось, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".

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