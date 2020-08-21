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21 августа 2020, 15:25 4

Уровень бюджетного дефицита в Украине составляет около 300 миллиардов - Шмыгаль

21 августа 2020, 15:25 4
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Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 млрд грн, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу, пишет RegioNews.

Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд грн, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что никакой "дыры"в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП".

Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%", - рассказал премьер-министр.

Он также отметил, что сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

Напомним, Для "оживления" экономики в правительстве хотят ускорить инфляцию.

бюджет премьер Денис Шмыгаль экономика кризис дефицит
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