Уровень бюджетного дефицита в Украине составляет около 300 миллиардов - Шмыгаль

По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом

По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 млрд грн, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу, пишет RegioNews. Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд грн, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - сказал Шмыгаль. Шмыгаль заверил, что никакой "дыры"в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП". Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%", - рассказал премьер-министр. Он также отметил, что сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом. Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках. Напомним, Для "оживления" экономики в правительстве хотят ускорить инфляцию.

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