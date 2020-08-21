Криза відступає: українські банки вже збільшили прибуток
В Україні банківська система минулого місяця знову стала прибутковою
В Україні банківська система минулого місяця знову стала прибутковою
У липні поточного року прибуток українських банків склав 4,599 млрд грн. Банківська система повернулася до прибутковості після отриманих у червні збитків на суму 5,174 млрд грн.
Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, в січні-липні 2020 року прибуток українських банків склав 28,389 млрд грн, що на 22,7 менше, ніж роком раніше (36,727 млрд грн).
Доходи банків за січень-червень 2020 року склали 149,109 млрд грн, тоді як витрати 120,720 млрд грн.
З початку року банки сформували 19,1 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час, як минулого року – 6,314 млн грн.
Раніше повідомлялося, що українські банки з вересня мають інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону