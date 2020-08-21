Криза відступає: українські банки вже збільшили прибуток

В Україні банківська система минулого місяця знову стала прибутковою

В Україні банківська система минулого місяця знову стала прибутковою

У липні поточного року прибуток українських банків склав 4,599 млрд грн. Банківська система повернулася до прибутковості після отриманих у червні збитків на суму 5,174 млрд грн.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в січні-липні 2020 року прибуток українських банків склав 28,389 млрд грн, що на 22,7 менше, ніж роком раніше (36,727 млрд грн).

Доходи банків за січень-червень 2020 року склали 149,109 млрд грн, тоді як витрати 120,720 млрд грн.

З початку року банки сформували 19,1 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час, як минулого року – 6,314 млн грн.

Раніше повідомлялося, що українські банки з вересня мають інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту.