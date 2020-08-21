Кабмін хоче, щоб Рада збільшила зарплати держслужбовцям

Раніше ця ідея полягала у тимчасовому обмеженні

Раніше ця ідея полягала у тимчасовому обмеженні

Уряд хоче, щоб парламент переглянув своє рішення про обмеження зарплат у держаному секторі. Наразі воно встановлене на рівні 47,2 тисячі гривень.

Як повідомляє RegioNews, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, коли це питання виносилося в парламент, ідея полягала у тимчасовому обмеженні.

"Називалися строки - завершення карантину, плюс два місяці. Але тоді, у квітні, ніхто не знав, як розвиватиметься епідситуація та як довго триватиме карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин залишатиметься і надалі. За відсутності вакцин і ліків - це єдиний ефективний інструмент контролю за рівнем захворюваності", - сказав він.

Шмигаль вважає, що сьогодні стоїть питання ухвалення змін до закону.

"Урядовим рішенням ми не можемо його змінити. Тим більше є подання до Конституційного суду, що затягує строки. Тож будемо зі свого боку вести діалог з парламентом, шукати компроміс", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже є ціла низка прецедентів, коли в результаті парламентського рішення про обмеження зарплат на держпідприємствах якісні топ-менеджери з державних установ, банків, промислових підприємств звільнилися і пішли у приватний сектор.

Нагадаємо, голова Черкаської ОДА Боднар вважає свою зарплату недостатньою.