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20 августа 2020, 11:14 14

СБУ разоблачила махинации в "Укрзализныце", в Киеве и Виннице проходят обыски

20 августа 2020, 11:14 14
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Злоумышленники нанесли ущерб государству на почти 12 миллионов гривен
Злоумышленники нанесли ущерб государству на почти 12 миллионов гривен
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины выявила многомиллионную коррупционную схему при закупках для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в течении 2019-2020 годов филиал "Укрзализныци" выделил более 60 млн гривен на закупки запчастей для ремонта пассажирского подвижного состава.

Противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам тендеров структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму.

СБУ провела экспертизы, которые подтвердили безосновательное завышение стоимости запчастей, что нанесло ущерб государству на почти 12 миллионов гривен.

Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполициею проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур", - добавили в СБУ.

Напомним, генпрокуратура открыла уголовное производство против "слуги народа" Геруса, дело касается поставок электроэнергии в "Укрзализныцю".

Также в Днепре директора метрополитена подозревают в махинациях на 240 млн грн, чиновника подозревают в служебной халатности, дело расследует СБУ.

СБУ Укрзализныця коррупция
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