Заместителем Главы Нацбанка назначили Алексея Шабана

Ранее Шабан работал в ПриватБанке

Ранее Шабан работал в ПриватБанке

Фото: НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

У регулятора объяснили, что на этой должности Алексей Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, так как сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев", – прокомментировал назначение Глава НБУ.

Алексей Шабан с февраля 2020 года работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины. До работы в Национальном банке он проработал более 24 лет в Приватбанке.

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