МАУ звільнить 900 співробітників через пандемію коронавіруса
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала процес вимушеного скорочення 900 співробітників із-за закриття авіасполучення у зв'язку з введеними карантинними заходами.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.
"Зараз менеджмент компанії приймає всі можливі заходи по скороченню витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - повідомляє президент МАУ Євген Дихне.
Він підкреслив, що у зв'язку з введенням з 17 березня поточного року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.
У пресслужбі також зазначають, що МАУ вже почала процес скорочення персоналу у відповідності з законодавством, що зажадає мінімум двох місяців.
Крім цього, в компанії планують скоротити далекомагістральний флот.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня.
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