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28 травня 2020, 15:46 2

МАУ звільнить 900 співробітників через пандемію коронавіруса

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28 травня 2020, 15:46 2
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Авіаперевізник планує скоротити далекомагістральний флот
Авіаперевізник планує скоротити далекомагістральний флот

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала процес вимушеного скорочення 900 співробітників із-за закриття авіасполучення у зв'язку з введеними карантинними заходами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

"Зараз менеджмент компанії приймає всі можливі заходи по скороченню витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - повідомляє президент МАУ Євген Дихне.

Він підкреслив, що у зв'язку з введенням з 17 березня поточного року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.

У пресслужбі також зазначають, що МАУ вже почала процес скорочення персоналу у відповідності з законодавством, що зажадає мінімум двох місяців.

Крім цього, в компанії планують скоротити далекомагістральний флот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня.


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