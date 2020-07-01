Відсутність масок в громадському місці: у Кабміні встановили штрафи

Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, для юридичних осіб вони будуть вище

Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, для юридичних осіб вони будуть вище

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України встановив розмір штрафів для фізичних та юридичних осіб за перебування в громадських місцях та громадському транспорті без захисних масок.

Відповідний проєкт закону було схвалено на засіданні уряду, передає RegioNews.

Пропозицію про введення санкції озвучив міністр юстиції Денис Малюська. Члени уряду підтримали його одноголосно.

За словами Малюська, штрафи для фізосіб будуть порівняно невеликими, а для юросіб - від 3400 до 5100 гривень.

Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі. Тобто трохи зменшені штрафи, ніж зараз передбачені загальним порушенням правил карантину", - уточнив він.

Він додав, що відповідальність за відсутність масок в громадському місці буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення, та окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будівель, споруд та громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати громадян у зазначені приміщення тільки при наявності масок.

Раніше повідомлялося, що столична влада вирішила посилити карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в Києві.