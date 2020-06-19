Из бюджета выделено 22 миллиарда на ремонт дорог местного значения - Шмыгаль

Министерство инфраструктуры разрабатывает отдельную программу ремонта мостов в регионах

Министерство инфраструктуры разрабатывает отдельную программу ремонта мостов в регионах

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В 2020 году из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию дорог местного значения выделено 22 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает RegioNews.

В общем сейчас предусмотрено 22 млрд грн на ремонт, реконструкцию дорог местного значения. Мы также в министерстве прорабатываем отдельно программу ремонта мостов, в том числе на дорогах местного значения", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство сможет выделять средства под конкретные инфраструктурные проекты на местах только при наличии проектно-сметной документации на мосты и дороги местного значения.

Напомним, 18 июня Рада приняла изменения в бюджет и направила средства из фонда по борьбе против COVID-19 на ремонт дорог.