"За 5 років жодного вироку": Венедіктова заявила про мільйонні борги по зарплатах в Запорізькій області

Без зарплати залишаються 6849 осіб

Без зарплати залишаються 6849 осіб

Фото: з відкритих джерел

Борги по зарплаті в Запорізькій області становлять 122 мільйони гривень. Цю проблему потрібно вирішувати негайно, вважає генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Як передає RegioNews, такі цифри вона озвучила під час поїздки в Запоріжжя.

На 9 червня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати в Запорізькій області становить 122 млн грн. 6849 людей без зарплати. За 5 років не було жодного вироку за статтею 175 КК України (невиплата заробітної плати) в області", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що це проблема комплексна і її треба вирішувати негайно. Генеральний прокурор заявила, що розуміння з цього питання має бути у нового керівника області і у прокурора регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя.