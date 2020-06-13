10:39  13 червня
Новий антирекорд: за добу зафіксували понад 750 випадків захворювання коронавірусом
15:41  12 червня
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
10:04  13 червня
Доба на Донбасі: чергове порушення "тиші" бойовиками і поранений український військовий
UA | RU
UA | RU
13 червня 2020, 12:13 11

"За 5 років жодного вироку": Венедіктова заявила про мільйонні борги по зарплатах в Запорізькій області

13 червня 2020, 12:13 11
Читайте также на русском языке
Без зарплати залишаються 6849 осіб
Без зарплати залишаються 6849 осіб
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Борги по зарплаті в Запорізькій області становлять 122 мільйони гривень. Цю проблему потрібно вирішувати негайно, вважає генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Як передає RegioNews, такі цифри вона озвучила під час поїздки в Запоріжжя.

На 9 червня 2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати в Запорізькій області становить 122 млн грн. 6849 людей без зарплати. За 5 років не було жодного вироку за статтею 175 КК України (невиплата заробітної плати) в області", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що це проблема комплексна і її треба вирішувати негайно. Генеральний прокурор заявила, що розуміння з цього питання має бути у нового керівника області і у прокурора регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя.

Офіс генпрокурора зарплати генпрокурор Запоріжжя Ірина Венедіктова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »