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Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 15:41 12

Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий

12 июня 2020, 15:41 12
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Фото: Кабмин
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12 июня на внеочередном заседании Кабмин принял постановление об утверждении Программы деятельности Правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает RegioNews.

Программа правительства - это "дорожная карта", реакция на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа предусматривает увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5% и увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.

Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработки и внедрения стимулов для развития бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

Также планируется проведение прозрачной приватизации государственных предприятий, увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, оптимизация структуры и численности налоговых органов.

Социальный блок программы гарантирует ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров и упрощение порядка назначения субсидий.

Напомним, Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.

Кабмин экономика кризис Программа
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