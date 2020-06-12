Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий

В ней задекларировано продолжение европейской интеграции и внедрение стандартов НАТО

В ней задекларировано продолжение европейской интеграции и внедрение стандартов НАТО

Фото: Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает RegioNews.

Программа правительства - это "дорожная карта", реакция на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа предусматривает увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5% и увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.

Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработки и внедрения стимулов для развития бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

Также планируется проведение прозрачной приватизации государственных предприятий, увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, оптимизация структуры и численности налоговых органов.

Социальный блок программы гарантирует ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров и упрощение порядка назначения субсидий.

Напомним, Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.