Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий
12 июня на внеочередном заседании Кабмин принял постановление об утверждении Программы деятельности Правительства.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает RegioNews.
Программа правительства - это "дорожная карта", реакция на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Программа предусматривает увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5% и увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.
Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработки и внедрения стимулов для развития бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.
Также планируется проведение прозрачной приватизации государственных предприятий, увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, оптимизация структуры и численности налоговых органов.
Социальный блок программы гарантирует ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров и упрощение порядка назначения субсидий.
Напомним, Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.