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05 червня 2020, 09:16 7

"Впевнено дивимося в майбутнє": кризовий етап в економіці, на думку Мінфіну, вже пройдено

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05 червня 2020, 09:16 7
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У країні є можливість підняти економічну динаміку до кінця року
Фото: з відкритих джерел
У країні є можливість підняти економічну динаміку до кінця року

Україною пройдений кризовий етап в економіці. Це дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконаний.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, в травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.

Ми впевнено дивимося в майбутнє... Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більше в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконаний. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - наголосив Марченко.

За словами голови Мінфіну, допоможуть цьому також і кошти Міжнародного валютного фонду, які будуть спрямовані в тому числі на виплату пенсії та зарплат.

Нагадаємо, в МВФ заверили, що рішення про транш для України буде прийнято 9 червня.


МВФ бюджет Мінфин економіка криза
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