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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 13:12 6

Нацбанк вводить в обіг десятигривневу монету

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01 червня 2020, 13:12 6
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Заміна банкнот на монети заощадить державі майже мільярд гривень
Фото: НБУ
Заміна банкнот на монети заощадить державі майже мільярд гривень

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

З третього червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) зі спеціальним грубим рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Таким чином, після поступового виведення з обігу банкнот дрібних номіналів, номінальний ряд гривні скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).


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