Космічна галузі в Україні: в Дніпрі встановили нове обладнання для розробки космічних апаратів

Обладнання було придбане без залучання бюджетних коштів

Фото: Facebook

Обладнання було придбане без залучання бюджетних коштів

Космічне підприємство Дніпра придбало у Німеччині нове обладнання для виготовлення деталей космічних апаратів.

Про це повідомляє КБ "Південне" на сторінці Facebook, передає RegioNews.

Нещодавно КБ "Південне" придбало обладнання нового покоління – верстат ротаційної витяжки німецької компанії Leifeld Metal Spinning AG.

Новітній верстат буде задіяно для виготовлення осесиметричних тонкостінних виробів з високими вимогами до точності та якості поверхонь, таких як стінки і сорочки камер згоряння соплових блоків двигунів.

Договір на придбання і поставку нового обладнання було заключено підприємством ще у 2018 році без залучення бюджетних коштів, виключно на гроші, зароблені у рамках виконання комерційних міжнародних контрактів.

Дооснащення нової виробничої ділянки та впровадження інноваційних технологій забезпечить всі проміжні процеси, необхідні для створення та об’єднання усіх компонентів кінцевого продукту при серійному або унікальному виробництві корпусних деталей ракетно-космічної техніки.

Монтаж верстата, навчання персоналу, пуско-налагоджувальні роботи та введення в експлуатацію будуть проведені вже після завершення карантину.

Раніше повідомлялось, Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Державне космічне агентство України та Управління поліції на воді і повітряної підтримки домовилися об'єднати зусилля для розкриття та упередження злочинів.