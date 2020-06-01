Нацбанк вводит в обращение десятигривневую монету
Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НБУ.
С третьего июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках.
Новая обиходная монета номиналом 10 гривен – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.
Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от обиходных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
Благодаря большему диаметру и группы (третья сторона монеты) со специальным грубым рифлением гражданам будет легко отличить ее от обиходных монет других номиналов.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Таким образом, после постепенного вывода из обращения банкнот мелких номиналов, номинальный ряд гривни сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).
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