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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 15:29 6

"Запоріжсталь" відзвітувала про понад чотири мільярди збитків

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25 травня 2020, 15:29 6
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Торік комбінат отримав майже п`ять мільйонів чистого прибутку
Сайт міста Запоріжжя
Торік комбінат отримав майже п`ять мільйонів чистого прибутку

За результатами діяльності минулого року ПАТ «Запоріжсталь» отримало 4,33 млрд грн чистого збитку. Попереднього року комбінат звітував про 4,71 млрд грн прибутку.

Про результати роботи підприємства повідомляється у фінансовій звітності за 2019 рік, пише RegioNews.

Серед основних проблем, які негативно вплинули на роботу комбінату, відмічають наслідки фінансової кризи і обмеження вільної торгівлі (введені мита на імпорт металопродукції в Індонезії, Таїланді, Аргентині, США, Мексиці, Канаді, а також ввізне мито на прокат в Туреччині). Також серед негативних чинників відмічають перевиробництво металопродукції в Китаї та обмеження з постачання сировини з АР Крим та Донецької області. Серед проблем названа також необхідність заміни застарілого устаткування.

Обсяги виробництва комбінату у порівнянні з 2018 роком зменшились у середньому на 3%.

Раніше повідомлялось, що у квітні 2020 року всі металургійні підприємства України разом виробили 1,34 млн тонн сталі. Це на третину менше, ніж у квітні 2019 року. За цими показниками Україна посіла 15-те місце у світовому рейтингу виробників сталі. Найбільше сталі виробили у Китаї (85,033 млн т), Японії (6,617 млн ​​т) та Південній Кореї (5,5 млн т).

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