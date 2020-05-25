"Запорожсталь" отчиталась о более четырех миллиардах убытков
По результатам деятельности прошлого года ПАО «Запорожсталь» получило 4,33 млрд грн чистого убытка. В предыдущем году комбинат отчитывался о 4,71 млрд грн прибыли.
О результатах работы предприятия сообщается в финансовой отчетности за 2019 год, пишет RegioNews.
Среди основных проблем, которые негативно повлияли на работу комбината, отмечают последствия финансового кризиса и ограничения свободной торговли (введены пошлины на импорт металлопродукции в Индонезии, Таиланде, Аргентине, США, Мексике, Канаде, а также ввозная пошлина на прокат в Турции). Также среди негативных факторов отмечают перепроизводство металлопродукции в Китае и ограничения поставок сырья из АР Крым и Донецкой области. Среди проблем названа также необходимость замены устаревшего оборудования.
Объемы производства комбината по сравнению с 2018 годом уменьшились в среднем на 3%.
Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года все металлургические предприятия Украины произвели 1,34 млн тонн стали. Это на треть меньше, чем в апреле 2019 года. По этим показателям Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге производителей стали. Больше всего стали произвели в Китае (85,033 млн т), Японии (6,617 млн т) и Южной Кореи (5,5 млн т).
Читайте также: В Украине продадут единственный завод, который выпускает грузовики
Одесский стадион "Черноморец" продали за долги с 17-й попытки.
Гостиница "Днепр" продадут сразу после окончания карантина
- 20:12 25 мая В Александровской больнице Киева, которая принимает больных COVID-19, произошел пожар
- 19:55 25 мая На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
- 19:24 25 мая Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА
- 18:59 25 мая Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет - штаб
- 18:32 25 мая Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов
- 18:27 25 мая В СБУ подтвердили наличие дела по факту государственной измены Ермака
- 19:30 24 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 21:12 23 мая Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко