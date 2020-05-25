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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 15:29 8

"Запорожсталь" отчиталась о более четырех миллиардах убытков

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25 мая 2020, 15:29 8
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В предыдущем году комбинат получил почти пять миллионов чистой прибыли
Сайт города Запорожья
В предыдущем году комбинат получил почти пять миллионов чистой прибыли

По результатам деятельности прошлого года ПАО «Запорожсталь» получило 4,33 млрд грн чистого убытка. В предыдущем году комбинат отчитывался о 4,71 млрд грн прибыли.

О результатах работы предприятия сообщается в финансовой отчетности за 2019 год, пишет RegioNews.

Среди основных проблем, которые негативно повлияли на работу комбината, отмечают последствия финансового кризиса и ограничения свободной торговли (введены пошлины на импорт металлопродукции в Индонезии, Таиланде, Аргентине, США, Мексике, Канаде, а также ввозная пошлина на прокат в Турции). Также среди негативных факторов отмечают перепроизводство металлопродукции в Китае и ограничения поставок сырья из АР Крым и Донецкой области. Среди проблем названа также необходимость замены устаревшего оборудования.

Объемы производства комбината по сравнению с 2018 годом уменьшились в среднем на 3%.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года все металлургические предприятия Украины произвели 1,34 млн тонн стали. Это на треть меньше, чем в апреле 2019 года. По этим показателям Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге производителей стали. Больше всего стали произвели в Китае (85,033 млн т), Японии (6,617 млн т) и Южной Кореи (5,5 млн т).

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