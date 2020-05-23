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23 травня 2020, 17:24 1

У Запорізькій області поліція вилучила наркотиків на 1 млн гривень

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23 травня 2020, 17:24 1
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Наркотики були знайдені в ході санкціонованого обшуку
Фото: Національна поліція
Наркотики були знайдені в ході санкціонованого обшуку

В ході обшуку праоохоронці вилучили у чоловіка близько 5 кг маріхуани та понад 300 кущів рослин коноплі загальною вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, фігурант вирощував наркотики для подальшого збуту. Наразі вилучене направили на експертизу.

"В ході обшуку правоохоронці вилучили три картонні коробки і сім поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною рослинного походження загальною вагою близько 5 кг (за попередніми даними - марихуана), 328 куща нарковмісних рослин "коноплі" та спеціальне обладнання для їх вирощування", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько мільйона гривень.

Затриманому інкримінується злочинні дії по ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили нарколабораторію.


наркотики обшук затримання Запоріжжя
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