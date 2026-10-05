Війна на виснаження: РФ тисне на тил, Україна б'є по військовій машині

Росія намагається перетворити зиму, енергетику, логістику і життя великих міст на інструмент примусу України

Росія намагається перетворити зиму, енергетику, логістику і життя великих міст на інструмент примусу України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо відкинути інформаційний шум останніх днів, вимальовується достатньо чітка картина. росія не відмовляється від наступу на фронті, але дедалі помітніше переносить центр ваги на удари по українському тилу. Україна, своєю чергою, відповідає не лише обороною, а й системним перенесенням війни на військову та економічну інфраструктуру противника.

На фронті основний російський тиск зберігається на Костянтинівському та Покровському напрямках. Станом на 22:00 4 жовтня Генштаб зафіксував 163 бойові зіткнення, з них понад 40 – лише на цих двох ділянках. Одночасно тривають українські контрнаступальні дії на Лиманському напрямку. Президент Зеленський заявив, що в межах операції "Вівальді" повернуто близько 140 км². ISW оцінює ці дії як серйозну перешкоду російським планам подальшого просування у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Показовою є і ціна, яку росія платить за підтримання такого темпу. За ранковою оцінкою Генштабу на 5 жовтня, лише за попередню добу втрати противника склали близько 2 020 військових, 47 артилерійських систем, 727 одиниць автомобільної техніки та 1 855 БпЛА. Це українські оперативні оцінки, але навіть із необхідною поправкою вони свідчать про надзвичайну інтенсивність війни на виснаження.

Найнебезпечніша зміна – повітряна кампанія росії. За останні тижні ворог різко збільшив використання швидкісних реактивних ударних дронів і системно б'є по енергетиці, телекомунікаціях та транспортній інфраструктурі. Окремим об'єктом постійного тиску стали мости через Дніпро у Києві. 4 жовтня чергового удару зазнав Північний міст. російське міноборони вже публічно заявило, що інтенсивність ударів по Києву та інших регіонах буде збільшена.

Тобто йдеться не просто про чергову "зимову кампанію". ISW оцінює дії москви як спробу використати осінньо-зимові удари для системного руйнування критичної інфраструктури та тиску на населення в ситуації, коли наземна кампанія не дає кремлю очікуваного стратегічного результату.

Зеленський, посилаючись на отримані українською розвідкою документи, говорить про нову російську концепцію ударів, яка допускає значно ширше ураження міської та логістичної інфраструктури. Самі документи публічно не представлені, тому цю частину інформації слід розглядати саме як заяву української сторони.

Відповідь України також набуває системного характеру. Київ відкрито заявляє, що посилюватиме удари по російській нафтопереробці – не по цивільному населенню, а по економічній базі, яка фінансує війну.

Паралельно СБУ повідомила про удар по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї, приблизно за 500 км від України. За даними Служби, уражені Су-35, Су-34 і склад боєприпасів. Обидва типи літаків використовуються, зокрема, як носії керованих авіаційних бомб. Масштаб пошкоджень літаків наразі підтверджений саме українською стороною.

Окремий фронт – технологічний. Реактивні російські дрони створили нову проблему для ППО: традиційні дрони-перехоплювачі виявилися недостатньо швидкими, тому Україна змушена залучати F-16 і МіГи.

Саме тому особливо важливим є результат візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва: ще €1 млрд військової допомоги, €350 млн на відновлення енергетики та 14 українсько-німецьких угод приблизно на €6,6 млрд. Серед них – IRIS-T, радари Hensoldt і нові перехоплювачі реактивних дронів. Це вже не просто "допомога Україні", а поступове формування спільного українсько-європейського оборонно-промислового простору.

Є ще один тривожний елемент. Зеленський заявив, що росія, ймовірно, передає Північній Кореї технології реактивних дронів в обмін на отримані боєприпаси, ракети та військову підтримку. Захід і Південна Корея вже раніше попереджали про таку військово-технологічну кооперацію. Якщо цей обмін справді поглиблюється, російсько-українська війна дедалі більше стає полігоном взаємного обміну військовими технологіями між авторитарними режимами.

На дипломатичному напрямку США намагаються повернути сторони до тристороннього формату. Спецпредставник Стів Віткофф запропонував відновити технічні переговори США–Україна–росія; Київ заявляє про готовність зустрітися вже у жовтні.

Але головна проблема залишається незмінною: наразі немає публічних ознак того, що кремль готовий припинити воєнний тиск або відмовитися від своїх територіальних вимог.

Тому головний висновок на сьогодні такий. Війна переходить у ще жорсткішу фазу взаємного виснаження. росія намагається перетворити зиму, енергетику, логістику і життя великих міст на інструмент примусу України.

Українська відповідь – втримати фронт, не дозволити противнику повернути стратегічну ініціативу, нарощувати власну ППО і далекобійні спроможності та системно бити по тих елементах російської військово-економічної машини, без яких кремль не може вести цю війну.

Саме боротьба за ресурси, технологічну перевагу і стійкість тилу, а не лише кількість кілометрів на карті фронту, дедалі більше визначатиме перебіг найближчих місяців.