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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
05 жовтня 2026, 07:41

Слабкість провокує ескалацію: "миротворці" грають на руку Кремлю

05 жовтня 2026, 07:41
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Заяви про готовність прийняти умови агресора (які, до речі, не змінювалися після Стамбулу – 2022) сприймаються у Кремлі як слабкість. Слабкі підготовчі дії й зрадництво завели війну в Україну. Створили ілюзію для агресора про можливість бліцкригу. Слабкість провокує ворога на подальшу ескалацію
Заяви про готовність прийняти умови агресора (які, до речі, не змінювалися після Стамбулу – 2022) сприймаються у Кремлі як слабкість. Слабкі підготовчі дії й зрадництво завели війну в Україну. Створили ілюзію для агресора про можливість бліцкригу. Слабкість провокує ворога на подальшу ескалацію
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Дискусії внутрішні можна вести. Навіть потрібно. Але те, що ми бачимо останніми днями – це не дискусії, а скоординована і цілеспрямована політична кампанія. Кампанія тих, хто хоче зайняти нішу "миротворців" і здатних до компромісу (рукопожатих для російського фюрера).

Ми вже це в новітній історії України бачили. Вони так само далекі від пасіонарної частини народу України як і кремлівські.

Ми хочемо миру не менше, ніж вони, але реального тривалого миру, а не цієї імітації, в умовах, коли ворог думає лише про подальше знищення українців.

Хвиля хайпу, яку вони першими пробують осідлати, спекулюючи на зрозумілих важких часах і настроях українців в умовах війни, накриє саме їх.

Лідерство – це не хайп. Це – зовсім інше: повести країну шляхом гідності, зміцнення і демонстрації, що більше шансів у ворогів немає! Саме так можна закінчити війну. А капітуляція – не наш шлях і немає для цього підстав. Дякуючи десяткам тисяч українців і українок, які віддали своє життя і продовжують героїчно тримати оборону.

Лише сила зупинить агресорів і війну, Прохання на колінах прийняти капітуляцію лише заохотить загарбників до подальших агресивних дій. Хіба це комусь ще не очевидно?!

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