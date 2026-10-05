Російський FPV-дрон атакував Суми: пошкоджено авто
Увечері 5 жовтня російський FPV-дрон атакував Суми. Внаслідок влучання пошкоджено три цивільні автомобілі, один із них загорівся
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на інші об'єкти.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що у Печерському районі Києва уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Внаслідок падіння виникло загоряння припаркованих автомобілів.
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