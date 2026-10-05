У Печерському районі Києва уламки впали біля житлового будинку: загорілися автомобілі
У Печерському районі Києва уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Внаслідок падіння виникло загоряння припаркованих автомобілів
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
За даними КМВА, на місце події прямують екстрені служби.
Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки наразі уточнюється.
Нагадаємо, що у Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція після удару росіян. Під завалами рятувальники знайшли фрагменти тіла ще одного загиблого внаслідок обстрілу.
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю
05 жовтня 2026, 23:55Ціни на пальне "штормить": що відбувається з цінниками на АЗС
05 жовтня 2026, 23:35На Хмельниччині військовий напав на авто ТЦК
05 жовтня 2026, 23:15Російський FPV-дрон атакував Суми: пошкоджено авто
05 жовтня 2026, 22:56Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність"
05 жовтня 2026, 22:40Підробні довідки та хабарі ТЦК: СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації
05 жовтня 2026, 22:25В Україні запровадили єдиний стандарт розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту
05 жовтня 2026, 21:59На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
05 жовтня 2026, 21:55На будівництві школи у Чабанах виявили переплату на понад 8,2 млн грн
05 жовтня 2026, 21:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »